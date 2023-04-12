Зірка "Кріпосної" назвала статті витрат, і поділилася, звідки зараз їй надходять кошти.

Українська актриса Ксенія Мішина в інтерв'ю зі Славою Дьоміним поділилася подробицями свого фінансового становища. Зірка зізналася, що зараз вона живе на гроші, зароблені в довоєнний час.

Також у неї є магазин з шампунями, але він приносить не дуже багато, тому Ксенія планує провести в ньому реорганізацію - це теж стане причиною чималих витрат.

Мішина, відповідаючи на питання про свої витрати, сказала, що на оренду житла у неї йде приблизно 20-25 тисяч гривень, на утримання і заправку автомобіля - близько 20 тисяч, на продукти - 10 тисяч. На оплату комунальних послуг вона витрачає близько 10 тисяч гривень. Загалом її витрати становлять близько 70 тисяч гривень.

Жінка розповіла, що поки що їй вистачає зароблених коштів, проте як буде далі - вона не знає, адже з початку повномасштабної війни доходи артистів суттєво знизилися.

"Як далі, я не знаю. У мене є якісь гроші, які я заробила, які десь у мене лежать. Я завжди була при роботі, а зараз такий період, коли її немає", - резюмувала Ксенія Мішина.

Також УНІАН писав, що Ксенія Мішина зізналася, чому назавжди попрощалася з батьком свого сина.

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