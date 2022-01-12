За словами актриси, раніше батько Платона їй погрожував.

Українська актриса Ксенія Мішина відверто розповіла, що забороняла синові Платону спілкуватися з рідним батьком.

В одному з інтерв'ю зірка зізналася, що коли вона перестане відповідати за свого сина, тобто після його повноліття, він може спробувати знайти свого батька і познайомитися з ним.

Зараз же актриса в інтерв'ю DOROTHY розповіла, що якщо її екс-коханий захоче спілкуватися з дитиною, то вона перешкоджати не буде.

Читайте такожАлан Бадоєв відзначив день народження в джунглях Коста-Ріки"Якщо він з'явиться в нормальному позитивному ракурсі в нашому житті, якщо не буде загрожувати, грубіянити (те, що він раніше робив). Чому я раніше забороняла спілкуватися? Тому що це було абьюзерство, це було ненормально. Це все була погань якась. Якщо ж він з'явиться в нормальному стані, то я перешкоджати не буду. Я буду тільки рада, якщо батько з'явиться в його житті, і їхні стосунки будуть розвиватися", - сказала Мішина.

Також вона додала, що за 9 років життя Платона його батько жодного разу його не бачив і навіть не намагався познайомитися з дитиною. При цьому Ксенія згадала, як одного разу її екс-коханий п'яним прийшов до неї в театр і намагався схопити її за волосся і спустити зі сходів.

"У такому стані він намагався дізнатися, де його син", - додала актриса.

За словами зірки, пізніше адвокати батька Платона дзвонили їй і погрожували позбавити її батьківських прав.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина поділилася життєвою мудрістю про свою красу.

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