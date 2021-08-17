Актриса з'явилася з Артемієм Єгоровим на Одеському кінофестивалі.

Українська актриса і головна героїня першого сезону проекту "Холостячка" Ксенія Мішина прийшла на червону доріжку Одеського кінофестивалю зі своїм колегою Артемієм Єгоровим.

Ксенія одягла білу сукню з воланами внизу і чорні босоніжки на високих підборах, а Артемій красувався в чорному костюмі з білою сорочкою і метеликом. Вони пройшлися по червоній доріжці під ручку.

"Друзі, моя перша червона доріжка! Ух, хвилююче, але все пройшло ідеально! Я хочу сказати, які у нас красиві, усміхнені і елегантні люди! Було справжньою насолодою провести цей вечір в такій приголомшливій атмосфері", - написала Мішина.

"Ефектний вихід", "Дуже красива, але хочеться бачити поруч Олександра Еллерта", "Така витончена, така красива", "На стилі", - пишуть фани в коментарях.

Відзначимо, зовсім недавно стало відомо про розставання Мішиної з переможцем реаліті "Холостячка" Олександром Еллертом.

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Автор: Діана Могилєвич