Чоловік розповів, що 6 місяців не бачився зі своєю сім'єю.

Глава Миколаївської ОДА і кумир українок Віталій Кім показав зворушливе фото з сім'єю в повному складі. Чиновник поділився, що провів вихідні з сім'єю. Це було дуже довгоочікувано, адже рідних він не бачив півроку.

Щасливий знімок Кім опублікував у своєму Instagram-блозі, на який підписані понад півмільйона людей.

"Вихідний з сім'єю - безцінно! Шість місяців не бачив своїх дітей", - написав Віталій.

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У коментарях шанувальники побажали щастя Кіму і його сім'ї.

"Сім'я - це безцінне, щастя і здоров'я вам, ви дуже хороша людина", "Яка гарна сім'я – дружина і дітки! Дай Бог здоров'я вам всім! Нехай вас Бог береже", "Дай Бог вам сил! Ви - обличчя чесної справжньої влади! Якнайшвидшої перемоги!", "Спасибі, що ви є", - написали фоловери.

Зазначимо, 41-річний Віталій Кім давно одружений. Його дружину звуть Юлія. Пара виховує трьох дітей: дочок Євгенію та Олександру, а також сина Руслана.

Нагадаємо, Віталій Кім розповів, чим знімає стрес і як дружина вплинула на його політичну кар'єру.

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