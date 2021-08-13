Продюсер розкритикував українців, які ходять на концерти російських зірок.

Український продюсер Ігор Кондратюк заявив, що культури поза політикою просто не існує, особливо під час війни.

Про це повідомляє "Українська правда".

За його словами, українці можуть слухати пісні російських виконавців, але ходити в такий час на їхні концерти - не можна.

"Кожен має відношення до політики, у кого є російський паспорт і хто не заявив про підтримку територіальної цілісності України. Кожен, хто голосує за Путіна, має відношення до російської агресії", – зазначив Кондратюк.

Також він додав, що багато російських артистів підтримали президента РФ Володимира Путіна і окупацію Криму.

"Тому той, хто каже, що музика поза політикою, купіть собі трохи мізків, їй богу. Слухай у себе вдома, або з друзями. А ходити на їхні концерти з березня 2014 року – не можна", – додав Кондратюк.

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Автор: Діана Могилєвич