Блогер провів останній день у статусі "холостяка" доволі оригінально.

Блогер та ресторатор Міша Кацурін розповів, що для нього влаштували парубоцький вечір перед весіллям зі співачкою Надею Дорофєєвою. Як виявилося, свято проходило без алкоголю та стриптизу.

Замість цього друзі Кацуріна підготували для нього оригінальний сюрприз. Компанія вирушила до Чернігівської області. Там Кацурін та його друзі демонтували будинок, який зруйнували окупанти.

Вони змогли з користю провести час, адже на місці понівеченої оселі скоро з'явиться новий будинок. Сам блогер навіть сидів за кермом екскаватора.

Відео дня

"Замість класичної для такого приводу вечірки, хлопці орендували екскаватор, трактор з причепом та відвезли мене на Чернігівщину демонтувати зруйнований окупантами будинок, щоб на його місці було побудовано новий. Замість алкоголю був Шу Пуер. Замість наркотиків - плов. Замість танців - демонтаж із кувалдами. Замість стриптизу - керування екскаватором (кайфу, до речі, значно більше)", - розповів Кацурін.

На фото можна побачити, що серед друзів, які влаштували для чоловіка Дорофєєвої оригінальний парубоцький вечір, був відомий тревел-блогер Антон Птушкін.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва розповіла, чи стане вона змінювати прізвище. Після весілля з обранцем співачка могла стати Кацуріною. Окрім цього, співачка вперше поділилася історією про те, як їй освідчився її коханий.

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