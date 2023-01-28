На популярний курорт Даша полетіла разом з сином Левом, а також з помічницею і її сином.

Популярна блогерка Даша Квіткова вирушила на Мальдіви. У своєму блозі вона розповіла, що з Києва до Львова її довіз колишній Микита Добринін. Потім Даша вирушила до Польщі, звідти - до Німеччини, і тільки потім потрапила на Мальдіви. Всього дорога зайняла у неї три дні.

У блозі підписників дуже цікавило одне питання: чи оплатив Микита Добринін поїздку на відпочинок своїй колишній і синові? Квіткова відповіла, що на гроші Микити не претендує, і курорт оплачує собі сама.

"Не переживайте. На бюджет Микити ніхто не зазіхав і не зазіхає. Ні", - написала Даша в stories.

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Також блогерка зізналася, що відпочиває не одна. Разом з нею на курорт поїхала Оля - помічниця і за сумісництвом няня. Також з ними син Олі, який за віком приблизно як і син Даші.

"У моєї мами працювали дві Олі. Вони подруги і знають мене з дев'яти років. Вони мені як сім'я. Допомагають мені з Левом. Вважайте, що це няні, але я не можу про них так говорити. Просто моя допомога. В однієї з Оль є син старший за Лева на три місяці. Оля завжди приходить з ним, і вони друзі. Зараз зі мною полетіла одна з Оль", - пояснила знаменитість.

Розлучення Квіткової і Добриніна

У січні Даша повідомила, що вже три тижні не живе разом з Микитою. Причиною тому стали проблеми у стосунках, які не давали спокою останніх півтора року. Зараз вони прийняли рішення жити окремо, але все ще кохають один одного, тому працюють з психологом.

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