Блогерка поділилася, що добиралася туди з Києва цілих три дні.

Українська блогерка Даша Квіткова повідомила, що з сином Левом вирушила на Мальдіви. Микита Добринін відвіз її з Києва до Львова разом з дитиною, звідти Даша вирушила до Польщі, потім до Німеччини, і тільки звідти полетіла на Мальдіви. Подробицями своєї подорожі Даша поділилася в блозі.

Блогерка похвалилася, що орендувала розкішну віллу поруч з океаном. Також вона показала кадри з усміхненим сином. Квіткова розповіла, що полетіла на Мальдіви заради того, щоб її син насолодився літом і сонцем.

Квіткова і Добринін розлучилися: подробиці

У січні Даша Квіткова і Микита Добринін повідомили, що вже близько трьох тижнів живуть окремо. Таке рішення зіркова пара прийняла після того, як півтора року вони боролися з труднощами і намагалися знайти спільну мову. В результаті зійшлися на тому, що для обох ці стосунки здаються болючими.

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В інтерв'ю Маші Єфросиніній Даша Квіткова зізналася, що досі кохає Микиту, а також знає, що він кохає її, проте сімейні конфлікти не дозволяють насолодитися щастям.

Квіткова заявила, що з Добриніним вони розлучилися на хорошій ноті і продовжують спілкуватися, щоб разом виховувати єдиного сина.

Нагадаємо, раніше дружина Григорія Решетніка висловилася про розлучення Квіткової і Добриніна.

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