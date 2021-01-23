Ларрі Кінгу було 87 років / фото Larry King / Twitter
Помер 87-річний американський телеведучий Ларрі Кінг.
Про це повідомляється на його сторінці в Twitter у суботу, 23 січня.
"З глибоким сумом Ora Media повідомляє про смерть Ларрі Кінга - нашого співзасновника, ведучого і друга. Він пішов цього ранку у віці 87 років в медичному центрі Cedar Sinai в Лос-Анджелесі", - йдеться в повідомленні.
3 січня телеканал ABC передавав, що ведучого госпіталізували з коронавірусом. Також у нього були проблеми зі здоров'ям.
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Біографія та кар'єра Ларрі Кінга
- Ларрі Кінг народився 19 листопада 1933 року в районі Нью-Йорка Брукліні в єврейській родині емігрантів з Австрії та Білорусі.
- За свою кар'єру він провів понад п'ятдесят тисяч інтерв'ю з політиками, спортсменами, артистами та іншими знаменитостями. Він є лауреатом премії Еммі, дворазовим лауреатом премії Пібоді і десятикратним призером премії «Cable ACE».
- Вісім разів був одружений. Четверо дітей від трьох дружин. З 1997 року одружений восьмим шлюбом на Шоун Саутвік.
- У липні 2010 року Ларрі Кінг оголосив про добровільне швидке закриття свого шоу. Останній випуск вийшов 16 грудня 2010 року, гостем програми став Арнольд Шварценеггер.
- На початку січня 2021 року було госпіталізовано з позитивним результатом за COVID-19, знаходився в госпіталі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі.
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