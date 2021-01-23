3 січня Ларрі Кінга госпіталізували з коронавірусом.

Помер 87-річний американський телеведучий Ларрі Кінг.

Про це повідомляється на його сторінці в Twitter у суботу, 23 січня.

"З глибоким сумом Ora Media повідомляє про смерть Ларрі Кінга - нашого співзасновника, ведучого і друга. Він пішов цього ранку у віці 87 років в медичному центрі Cedar Sinai в Лос-Анджелесі", - йдеться в повідомленні.

3 січня телеканал ABC передавав, що ведучого госпіталізували з коронавірусом. Також у нього були проблеми зі здоров'ям.

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Біографія та кар'єра Ларрі Кінга

Ларрі Кінг народився 19 листопада 1933 року в районі Нью-Йорка Брукліні в єврейській родині емігрантів з Австрії та Білорусі.

За свою кар'єру він провів понад п'ятдесят тисяч інтерв'ю з політиками, спортсменами, артистами та іншими знаменитостями. Він є лауреатом премії Еммі, дворазовим лауреатом премії Пібоді і десятикратним призером премії «Cable ACE».

Вісім разів був одружений. Четверо дітей від трьох дружин. З 1997 року одружений восьмим шлюбом на Шоун Саутвік.

У липні 2010 року Ларрі Кінг оголосив про добровільне швидке закриття свого шоу. Останній випуск вийшов 16 грудня 2010 року, гостем програми став Арнольд Шварценеггер.

На початку січня 2021 року було госпіталізовано з позитивним результатом за COVID-19, знаходився в госпіталі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі.

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Автор: Денис Прядко