Невідомі вистрілили в помічника відомої співачки Леді Гаги та викрали собак, яких він вигулював.
Читайте такожКаньє Вест хотів до розлучення продати прикраси Кім КардашьянПро це пише TMZ.
Чоловік вигулював трьох французьких бульдогів, коли на нього напали.
Зловмисники зникли з двома собаками, одному бульдогу вдалося втекти. Пізніше його знайшли.
Джерела, близькі до Гаги, кажуть, що співачка дуже засмучена і пропонує півмільйона доларів тому, хто поверне її вихованців. У момент події вона була в Римі, де працює над новим фільмом.
Постраждалого чоловіка доставили в лікарню. Зловмисників розшукує поліція.
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