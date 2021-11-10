Леді Гага шокувала неймовірним образом на червоній доріжці.

Прем'єра гучного фільму про легендарного кутюр'є Мауріціо Гуччі – "Дім Гуччі" відбулася в Лондоні. На червоній доріжці блиснула неймовірна Леді Гага та спокусливий Джаред Лето.

Леді Гага, яка в картині зіграла дружину кутюр'є Патрицію Реджані, обрала для червоної доріжки провокаційний образ. Вона одягла напівпрозору сукню з неймовірно високими розрізами насиченого фіолетового кольору. Доповнила свій образ актриса сітчастими панчохами та ботильйонами на високій платформі зі стразами. Варто відзначити, що співачка вибрала для свого образу сукню з колекції Gucci.

Красуні Леді Газі компанію склали Адам Драйвер, який зіграв самого метра моди, та карколомний Джаред Лето, якому відвели роль Паоло. Актори блищали в костюмах від Gucci, створених спеціально для них.

Читайте такожЛеді Гага одягла весільну сукню для зйомок фільму" Будинок Гуччі " (фото)Непомітною не залишилася й запаморочлива Сальма Хайек, яка у фільмі постала в ролі піни Ауріємми - кращої подруги леді Гуччі. Актриса також обрала наряд з колекції Gucci. Цього разу вона красувалася в золотій сукні в підлогу улюбленого крою і з підкресленою лінією декольте.

У картині, режисером якої став легендарний Рідлі Скотт, розповідається трагічна історія вбивства Мауріціо Гуччі, яке організувала в 1995 році його дружина Патриція Реджані.

Фільм "Дім Гуччі": що відомо

В основу фільму лягла книга Сари Гей Форден "Дім Гуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності". У книзі розповідається про вбивство Мауріціо Гуччі, який очолював модний будинок.

Сценарій написав Роберто Бентівенья. Співпродюсерами виступили Кевін Уолш і Scott Free Productions.

У картині також зіграють Джаред Лето ("Далласький клуб покупців"), Аль Пачіно ("Обличчя зі шрамом"," Хрещений батько"), Джек Х'юстон ("Підпільна імперія") і Рів Карні ("Страшні казки").

30 липня студія MGM представила перший трейлер кримінальної драми Рідлі Скотта "Дім Гуччі".

Автор: Анастасія Горбачова