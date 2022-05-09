Соліст гурту зізнався, що раніше вже бував у нашій країні.

Відомий фінський рок-гурт The Rasmus приїхав в Турин на наймасштабніший пісенний конкурс Євробачення. Під час підготовки музиканти познайомилися з українським гуртом Kalush Orchestra.

Вони не тільки разом виконують свої пісні на вулицях Турина, а й обговорюють війну в Україні. Так, соліст групи The Rasmus Лаурі Ілонен зізнався, що дуже хоче повернутися в Україну, оскільки вона важлива для нього і для всього гурту.

Він зазначив, що в Україні у них багато шанувальників. Гурт їх дуже цінує, тому всіляко намагається підтримувати нашу країну в розв'язаній РФ війні.

"Всім українцям, у тому числі фанатам The Rasmus, ми хочемо ще раз висловити свою любов і підтримку. Ми хочемо після війни повернутися в Україну з концертом, обійняти вас і відмінно провести час. Віримо, що це буде скоро", - сказав Ілонен в інтерв'ю "24 каналу".

Нагадаємо, раніше Kalush Orchestra зірвали овації на відкритті Євробачення 2022.

Вас також можуть зацікавити новини: