Відомий актор Леонардо Ді Капріо зараз відпочиває в Малібу.
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Під час відпочинку на пляжі його засікли папараці. На знімках актора відобразили в не дуже презентабельному вигляді. Леонардо ходив по піску в плавках. Але навіть не це стало приводом для обговорень. На фото видно, що у нього відріс "пивний" животик.
Варто відзначити, що зі зйомок у фільмі "Титанік" пройшло багато часу. І за цей період голлівудський актор значно змінився.
"Його тіло вимагає тренування", "Повернися в спортзал, Лео", " Це той самий Лео, який грав в "Титаніку"?",- написали фанати.
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