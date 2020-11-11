Актор змінився з часів зйомок в "Титаніку".

Відомий актор Леонардо Ді Капріо зараз відпочиває в Малібу.

Читайте такожКім Кардашьян знялася на пляжі в тісному боді (фото)

Під час відпочинку на пляжі його засікли папараці. На знімках актора відобразили в не дуже презентабельному вигляді. Леонардо ходив по піску в плавках. Але навіть не це стало приводом для обговорень. На фото видно, що у нього відріс "пивний" животик.

Варто відзначити, що зі зйомок у фільмі "Титанік" пройшло багато часу. І за цей період голлівудський актор значно змінився.

"Його тіло вимагає тренування", "Повернися в спортзал, Лео", " Це той самий Лео, який грав в "Титаніку"?",- написали фанати.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич