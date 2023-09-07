Це сталося на вечірці на Ібіці.

Американський актор Леонардо Ді Капріо засвітився в нічному клубі з молоденькою моделлю. В результаті папараці "застукали" його за пристрасними поцілунками з Вітторією Черетті.

Так, пара не стала приховувати пристрасний порив під час вечірки на Ібіці. Пробули вони там мінімум до самого ранку.

Варто відзначити, що Вітторії всього 25 років, а ось Ді Капріо - 48. Відомо, що голлівудський актор неодноразово запалював з молоденькими дівчатами.

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Особливо він любить проводити час з моделями і актрисами. Серед його фавориток були Келлі Рорбах, Тоні Гаррн, Блейк Лайвлі, Жизель Бюндхен, Хелена Крістенсен, Камілла Морроне та інші.

Однак Лео ще жодного разу не був офіційно одружений. Тому він вважається головним холостяком Голлівуду.

Чим відомий Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо - американський актор, який отримав визнання після фільму "Титанік". Також до нього прийшла популярність після зйомок у фільмах "Життя цього хлопця" і "Що гризе Гілберта Грейпа".

Він є лауреатом численних нагород, включаючи премію "Оскар", BAFTA, премію Гільдії кіноакторів США, три премії "Золотий глобус" та інші.

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