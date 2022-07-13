Іван Леньо не вірить у щирість Віри Брежнєвої.

Лідер групи Kozak System Іван Леньо висловився з приводу українських артистів, які заробляли гроші в Росії, а після повномасштабної війни раптом стали проукраїнськими.

За його словами, ці артисти раніше не замислювалися про те, якої шкоди завдають країні своїми гастролями в РФ. Леньо навіть виявилося недостатнім те, що Брежнєва з 2014 року підтримувала Збройні сили України, попри роботу в країні-агресорі.

"Я не бачив. Я хочу особисто дізнатися, яку бригаду вона фінансувала. Фотографії у пофарбованого автомобіля - ще не означає, що ця людина його купила. Я не знаю Брежнєву, не знаю цих бригад і не знаю, що вона туди купила. На її сторінці є ця інформація? Ні. Ну і все, до побачення. Значить, ти соромишся, Віро Брежнєва, своєї допомоги ЗСУ. Це ще гірше. Краще не допомагай. Сиди в Росії і співай пісеньки", - висловився артист в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні Віра Брежнєва переїхала з Росії до Польщі. Там вона займається волонтерством і допомагає ЗСУ. Також вона вирішила перейти на українську мову.

Крім того, в мережі поширюються чутки про те, що Брежнєва і Меладзе знаходяться на межі розлучення через різні політичні погляди.

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