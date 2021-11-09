Ведуча дивом залишилася живою після аварії, у якій вона "викотилася з палаючої машини".

Українська телеведуча Лідія Таран після жахливої ДТП звернулася до фанів. На своїй сторінці в Instagram вона показала свої фото, зроблені після аварії, а також поділилася роздумами про життя.

"Я остаточно зрозуміла, що ненавиджу швидкість! Хоча зі мною все гаразд. І швидкість була не моя. І слава Богу, я жива. І водій, та і в інших сусідніх аваріях жертв немає. Цього разу! Але, друзі, ну пліз! Давайте. Жити. Повільно! Ні, я не закликаю до меланхолії і цілодобового споглядання за тим, як падає листя. То занадто", - написала Таран.

Також ведучала додала, що таксист, який її віз, усе ж із нею зв'язався. За словами Таран, водії, які їздять на великій швидкості, можуть позбавити себе та тих, хто знаходиться в салоні та інших авто, життя. Аварія може трапитися за долі секунди, а вже після ДТП нічого не вдієш.

"Ввечері таки написав водій таксі ламаною російською: "Я ничего, главное, с вами все нормально"... Давайте жити повільно... Не поспішати, а пробувати відчути вповні кожну хвилину життя", - написала ведуча.

Аварія з Лідією Таран - що відомо:

8 листопада українська телеведуча Лідія Таран розповіла в інста-сторіз моторошну подію, яка сталася з нею. Зірка 1+1 сіла в таксі на заднє сидіння, подзвонила дочці й сказала, що через 10 хвилин буде вдома. Але буквально через пару секунд після дзвінка водій Лідії врізався в іншу машину.

"Викликала таксі... Сіла на заднє сидіння. Подзвонила малій, що через 10 хвилин буду вдома... І опа - через 5 секунд після удару лобом об переднє сидіння викочуюся з машини у вогні", - написала телеведуча.

За словами ведучої, їй пощастило, адже задні дверцята автівки не заблокувалися. Окрім цього, вона додала, що краще ніколи не сідати біля водія – передні дверцята потім відкриваються за допомогою спеціальної техніки.

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Автор: Поліна Кузенко