Відома письменниця передала дівчині подарунок.

Видатна українська письменниця Ліна Костенко віддячила студентці Дарині Вдовенко з Харкова за протест проти співачки Світлани Лободи. Поетеса вирішила подарувати дівчині книгу.

Костенко підписала та передала студентці збірку "300 поезій". Згодом книгу передали до Харкова, дівчина отримала її від кореспондентів "Укрінформу".

Письменниця побажала дівчині щасливої долі. Окрім цього, Костенко написала, що бажає Харкову відродження.

Відео дня

"Милій Дарині Вдовенко. Щасливої долі і світових обріїв буття! Харкову - відродження! Сердечно, Ліна Костенко", - написала поетеса.

Також студентка розповіла, що це вже не перший подарунок від відомих українців. Після протесту проти Лободи дівчина отримала чимало книг з підписами від письменників, також їй передавали солодощі. Зокрема, їй подарували збірку Руслана та Людмили Горових.

Нині Вдовенко навчається у Харківський державній академії дизайну та мистецтв. Дівчина обрала спеціальність "станковий живопис". Вона зазначила, що навіть нині її іноді впізнають, але про свій протест вона не шкодує.

Протест проти Лободи у Харкові - що відомо

Нагадаємо, влітку Лобода публічно принизила дівчину з плакатом "Харків без Лободи". Співачка влаштувала концерт, але не усі мешканці міста на неї чекали. Дівчина вийшла з плакатом, а Лобода почала її обіймати та питати, хто їй за це заплатив.

Вчинок співачки обурив мережу. Після цього артистка спробувала виправдатися та заявила, що "пожартувала". А сама дівчина розповіла, що сумнівається у щирості Лободи. Окрім цього, студентка зізналася, що після протесту їй погрожували.

Вас також можуть зацікавити новини: