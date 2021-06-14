За словами артистки, вона шкодує про рішення Нателли піти з проекту, але з повагою приймає його.

Опальна українська співачка Світлана Лобода відреагувала на скандал, що вибухнув у шоу-бізнесі через коментар її колишнього продюсера Нателли Крапівіної після премії МузТВ.

Як написала "суперзірка" у своєму Instagram, ця "подія" значно вплинула на неї та її команду.

Читайте такожЛобода знайшла нового продюсера після скандального відходу Крапівіної (фото)"Хочу наголосити, що я не схвалюю коментар Нателли, і вважаю, що подібна форма вираження емоцій неприпустима. При цьому я залишаю за кожним право припускатися помилок, визнавати їх, виправляти. Знаючи Нателлу добре, я можу припустити, що вона шкодує про це", - написала Лобода.

За її словами, вона шкодує про рішення Нателли піти з проекту, але з повагою приймає його.

"Наша співпраця протягом 11 років - це не те, що можна викинути з пам'яті, забути. Я вдячна Нателлі за все, що було за ці роки, і я хочу сказати, що вона була і залишається частиною моєї сім'ї. І так буде завжди", - розповіла Світлана.

Лобода також зазначила, що відсьогодні за концерти відповідатимуть дві компанії: Табриза Шахиди та Андрія Алексєєва.

"У моєму житті продюсерів більше не буде", - підсумувала поп-зірка.

Крапівіна йде з шоу-бізнесу

Продюсер Нателла Крапівіна заявила, що припиняє співпрацю зі співачкою Світланою Лободою і йде з шоу-бізнесу.

Це сталося на тлі скандалу з російським артистом Філіпом Кіркоровим.

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Конфлікт Крапівіної та Кіркорова

Раніше Крапівіна спочатку назвала те, що відбувається на премії МузТВ, "цирком виродків". Крім того, вона написала, що Кіркорова, який разом з Давою приїхав на прикрашеній квітами машині, "на Кавказі раніше розчленовували на шашлики". При цьому Нателла запевнила, що всім в шоу-бізнесі до її підопічної Лободи далеко, як "Роскосмосу" до Ілона Маска.

Відповідь Кіркорова не змусила себе довго чекати. Він заявив, що Крапівіна "плаває в невагомості фекалій і боїться молодих і спраглих роботи артистів". Крім того, він запідозрив Лободу в плагіаті номера для премії у Бейонсе.

"Нателла Крапівіна, ти людина подвійних стандартів і втрачаєш хватку. Навіть мені в епоху вашої сраної постправди та в пластиковому світі соромно перебувати. Особливо дико чути від сучасної людини, яка відкидає будь-які форми гомофобії, трансфобії та дискримінації. Ущемляти громадянські свободи - ось це люте минуле століття! Розчленувати мене на шашлики? Образи й погрози в соцмережах! Нателло, тобі явно потрібен фактчекер, який буде пости звіряти з поточним етичним кодексом, а тобто грішки", - обурився Філіп.

Потім колишній продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна відповіла Філіпу Кіркорову, який звинуватив її у гомофобії та спробі хайпанути на церемонії МузТВ.

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Автор: Ольга Робейко