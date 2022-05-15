Співачка, яка довгий час жила і працювала в Росії, підтримала українську групу після їхньої перемоги на Євробаченні в Турині.

Після того, як 14 травня стало відомо про перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022, багато зірок привітали артистів з нагородою. Зраділа перемозі України і Світлана Лобода, яка в 2009 році представляла нашу країну на цьому ж пісенному конкурсі.

Попри те, що Лобода довгий час жила і працювала в Росії, після повномасштабного вторгнення 24 лютого вона підтримала свою рідну країну (правда, не відразу). Зараз вона висловилася про перемогу Kalush Orchestra.

Співачка опублікувала у своєму Telegram-каналі відео, де вона пританцьовує під пісню "Stefania".

"Це перемога, за якою буде наступна", - написала в коментарі артистка, натякнувши на перемогу України у війні з Росією.

Нагадаємо, український продюсер Ігор Кондратюк висловився про російських зірок, які або мовчать про війну в Україні, або підтримують путінський режим. Він згадав і про Світлану Лободу, яка, на його думку, "пізно вср*лась".

Вас також можуть зацікавити новини: