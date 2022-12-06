Нещодавно розгорівся скандал з тим, що Литва нібито планує заборонити українській співачці відвідувати територію своєї країни через підтримку кривавих дій РФ.

Після інформації про те, що Литва хоче заборонити в'їзд Світлані Лободі, адвокати артистки зв'язалися з Міністерством культури, щоб з'ясувати ситуацію. Правозахисники надали факти того, що артистка підтримує Україну і публічно виступає проти агресії РФ, після чого рішення про внесення Лободи в список небажаних персон приймати передумали.

Зараз знаменитість приїхала до Вільнюса, оскільки там у неї був запланований концерт. Перед заходом вона дала прес-конференцію, де вирішила виправдатися:

"24 лютого, коли я активно почала висловлювати свою позицію, включилися російські пропагандисти. Вони працюють щодня, випускають велику кількість статей про мене. Це все нагадує сплановану акцію - очорнити, принизити, образити. Всі факти, які вони перераховують, неправдиві".

Правда, Світлана промовчала про те, що відкрито вона заявила про засудження війни не 24 лютого, а лише 24 березня.

Також вона заявила, що територію окупованого Криму незаконно не відвідувала.

"Я громадянка України, у мене було і залишається тільки одне громадянство і один паспорт – український. Після окупації з 2014 року я не була в Криму", - висловилася співачка.

Відзначимо, що після того, як зірка "перевзулася", вона заявила про те, що буде фінансово допомагати своєму рідному місту Ірпінь. Більшість українців скептично ставляться до такого раптового прояву патріотизму Лободи і переконані, що це вона робить тільки тому, що розуміє - в Росії у неї немає майбутнього.

Нагадаємо, Лобода після виправдання за кар'єру в Росії випустила пісню російською мовою.

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