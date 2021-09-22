Пугачова отримує надбавку до пенсії за свої звання.

Російська співачка Лоліта Мілявська розповіла про розмір пенсії своєї колеги і подруги Алли Пугачової.

Виявляється, що Примадонна щомісяця отримує майже 16 тисяч гривень (46 тисяч рублів). У цю суму також входить і надбавка за всі її звання.

"Всі ці звання - всього лише надбавка до пенсії. Я її оформила. У мене 23 тисячі рублів (8500 гривень). У Алли Борисівни була 46 тисяч рублів, бо вона - народна артистка СРСР", - сказала Мілявська.

Також Лоліта додала, що не бачить сенсу у всіх цих звання, оскільки вони завжди до чогось зобов'язують. За її словами, їх ще не так просто отримати. Потрібно, щоб за тебе хтось замовив слівце.

Лоліта народилася в 1963 році в Закарпатській області, але кар'єру музиканта вирішила будувати в Росії. Вона є лауреатом телевізійної премії "ТЕФІ-2007" в номінації "Ведуча ток-шоу" за ток-шоу "Лоліта. Без комплексів" на "Першому каналі".

Відомо, що Лоліта п'ять разів була заміжня, один раз з яких фіктивно. У неї є дочка Єва, яка живе з бабусею в Києві.

Нагадаємо, Лоліта висловлювалася на підтримку приєднання Криму до Росії, зазначивши, що не бачить в ситуації тиску з боку РФ і засуджує антиросійські санкції ЄС.

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Автор: Діана Могилєвич