Співачка познайомилася з ним у Греції.

Співачка Ані Лорак, яка втекла з України в Росію і мовчить про війну, прикриваючись Богом, дала інтерв'ю російській блогерці і розкрила подробиці знайомства з бойфрендом-іноземцем. Чоловіка звуть Ісаак Віджраку.

"Ми познайомилися в Греції, але стосунки вже розвивалися в Іспанії, куди я приїхала на ретрит. Там був індивідуальний підхід... Тоді я стала вивчати цю людину, тому що він мене зацікавив своїм баченням, енергією, світосприйняттям. Він дуже цікавий, глибокий, розумний, харизматичний, душевний і добрий. Таке було перше враження. Потім вже в процесі нашої подорожі до пошуку себе я стала розкривати для себе людину і з'явилися почуття. Почуття, які мене спочатку лякали", - зізналася Лорак.

Про те, що ще рік тому Віджраку був одружений і виховував двох дітей, співачка вирішила не розповідати. Ані уточнила, що зараз у них з Ісааком розвиваються стосунки на відстані. Вони поки що на цукерково-букетному етапі.

Відео дня

"Якось намагаємося в графіках знаходити можливість бачитися. Це лише початок. Це все для мене дуже трепетно, дуже інтимно", - резюмувала Лорак.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова жартома заявила, що це вона була тим самим "замовником", який організував "переслідування" Ані Лорак.

Вас також можуть зацікавити новини: