Молоді люди багато часу проводять разом.

Після розлучення з ресторатором Михайлом Кацуріним Даша почала багато часу проводити з Володимиром Дантесом, дружина якого пішла до Михайла. Ймовірно, на тлі розставань і стресу молоді люди знайшли опору і підтримку один в одному.

Вони разом проводять час не тільки в Україні, а й їздили до Ізраїлю. Кацуріна публікувала вже багато фото з Дантесом, але останнє викликало особливий інтерес.

Так, дівчина оприлюднила знімки з Володимиром і своєю подругою, на яких вони виглядають дуже щасливими. Відомо, що у подруги Даші вчора був день народження, тому вона вирішила привітати її в інста-сторіз.

"Моя Олександро, з днем народження", - написала Кацуріна.

Також вона додала слово "люблю". Ймовірно, воно було адресовано подрузі, але напевно стверджувати не варто. Можливо, між Дашею і Вовою дійсно спалахнули почуття, як між їхнім колишнім подружжям.

Нагадаємо, раніше таролог відповів, чи зійдуться знову Дантес і Дорофєєва.

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