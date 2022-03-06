Актриса має тверду позицію в цьому питанні.

Російська актриса Лія Ахеджакова вже неодноразово підтримувала Україну, на яку вже вдруге нападає Російська Федерація.

У зв'язку з останніми події, які почалися 24 лютого 2022 року, в Instagram з'явилася фейкова сторінка Ахеджакової і інформація про те, що вона перерахувала ЗСУ 10 тисяч доларів. Але, за словами самої актриси, вона цього не робила.

"Як би я їх перекинула?",- сказала Лія, а також додала, що не сидить у соцмережах.

Крім того, на YouTube-каналі "Скажи Гордєєвій" актриса розповіла, що побачивши те, що зараз відбувається в Харкові, їй стає зле. Виявляється, що багато років тому вона жила в цьому українському місті разом з бабусею і дідусем.

"Коли я бачу обстріли Харкова, я не можу це пережити", - каже актриса.

Крім того, вона закликала всіх російських діячів культури не мовчати і підтримати Україну, на яку напала РФ.

"Люди, не мовчіть. Все одно нам хана", - додала Лія.

Також вона зазначила, що українці навряд чи зможуть пробачити росіянам: "За мого життя навряд чи пробачать. І я ніколи не пробачу".

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