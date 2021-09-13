Співачка повідала моторошні подробиці свого перебування в комі.

Російська співачка МакЅим в інтерв'ю Ксенії Собчак розповіла, що двічі пережила зупинку серця. Лікарі підключили до неї апарат ЕКМО, який замінює роботу серця. За словами зірки, якби його не було, лікарям не вдалося б врятувати їй життя.

Крім того, дівчина розповіла, що усвідомлювала той факт, що близька до смерті. При цьому вона зберігала спокій. А коли вперше після коми побачила за вікном дерева - розплакалася.

"Я відчуваю якийсь приголомшливий спокій. І не можу не згадати той момент, коли я ще не могла ходити, мене підвезли в кріслі до відкритого вікна. Мені сказали: "Приготуйся, емоції будуть такі ж, як у всіх, хто вперше встав з ліжка з твого становища". І, дійсно, я це відчула, я просто дивилася на дерева, і у мене текли сльози", - сказала МакЅим.

МакЅим - стан здоров'я співачки

Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з того часу її стан залишався важким. З 19 червня вона перебувала в штучній комі.

13 серпня її виписали з лікарні. І вже 1 вересня зірка відвела свою дочку на перший дзвінок. Артистка виглядала дуже схудлою і важила 30 кілограм.

Цікаво, що 10 вересня МакЅим випустила першу пісню після хвороби. Сингл під назвою "Заведи" з'явився на стрімінгових майданчиках.

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Автор: Діана Могилєвич