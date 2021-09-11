Співачка МакЅим випустила першу пісню після важкої хвороби та виходу з коми.
Сингл з назвою "Заведи" з'явився на стрімінгових майданчиках у п'ятницю, 10 вересня.
Як пише InterMedia, композиція не є повністю новим треком. Вона була однією з перших, яку виконувала співачка, а за деякий час завдяки популярності навіть почала поширюватися піратами - лише під ім'ям групи "Тату": стилістика пісні дуже нагадує творчість дуету.
Текст пісні "Заведи", зокрема, містить такі рядки:
Разбуди мою страсть, заведи мою плоть,
Забери мою власть: мне уже не помочь,
Заведи мою плоть, мне ладонь протяни,
Ты меня разбуди, заведи, заведи.
Тепер відбувся офіційний реліз треку.
МакЅим - хвороба і кома
У червні 2021 року російську співачку Марину Абросімову, відому під псевдонімом МакЅим, госпіталізували з пневмонією.
Читайте такожУ мережі показали відео з виснаженою МакЅим: важить 30 кілограмів та ледве ходить19 червня її перевели до реанімації та ввели у штучну кому, адже жінці було важко дихати.
27 червня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що 38-річну артистку під'єднали до апарату ЕКМО.
На початку серпня стан співачки покращився: її відключили від апарату, вона почала самостійно дихати через кисневу маску.
На початку вересня МакЅим вперше вийшла на публіку після виписки з лікарні. Змарніла артистка відвела дочку в перший клас.
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