Співачка, попри свій стан після хвороби, взула високі підбори.

Російська співачка МакЅим (Марина Максимова) вперше вийшла на публіку після того, як її виписали з лікарні. Змарніла артистка відвела дочку в перший клас.

МакЅим вирішила не показувати свою зовнішність після хвороби, проте фото з нею на своїй сторінці в Instagram опублікувала директор школи, в яку пішла дочка співачки.

Для виходу в світ артистка вибрала стриманий образ. Співачка одягла білу блузу і чорні штани, свій образ вона доповнила високими підборами. Судячи з усього, МакЅим не врахувала, що після коми та хвороби таке взуття не піде їй на користь. Як відомо, в лікарні співачці доводилося заново вчитися ходити, але тепер вона вирішила повернутися до колишнього життя і високих каблуків.

Знімок швидко поширився в мережі. Співачка шокувала фанатів своїм виглядом. На фото вона виглядає дуже худою. На думку коментаторів, МакЅим нібито "ледве жива".

Більшість похвалила співачку за рішення вийти на публіку і бути поруч з дочкою в такий важливий для неї момент. Втім, деякі коментатори радять МакЅим берегти своє здоров'я і не надавати організму зайве навантаження.

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Автор: Іван Бойко