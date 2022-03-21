Музикант звернувся до російського народу.

Російський музикант Андрій Макаревич, який неодноразово підтримував Україну, нагадав росіянам про ганебну долю Третього Рейху.

Він зазначив, що навіть фюреру Адольфу Гітлеру не приходило в голову робити те, що зараз робить президент РФ Володимир Путін.

"Навіть Гітлеру не спало на думку оголосити, що радянська армія сама розбомбила свої міста, взяла в блокаду Ленінград, щоб дискредитувати миролюбний Рейх", – написав Макаревич.

Він додав, що зараз весь світ зіткнувся з Четвертим Рейхом. Також він додав, що доля Гітлера закінчилася трагічно. А після всіх цих подій Німеччині довелося ще дуже довго виплачувати репарації.

"Тим, хто ще не зрозумів, що ми вже в Четвертому Рейху, потрібно негайно згадати, чим скінчився третій", – написав музикант.

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич різко відреагував на виступ Путіна в "Лужниках".

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