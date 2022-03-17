Артист опублікував новий пост.

Російський артист Андрій Макаревич, який постійно підтримує Україну і засуджує агресію РФ, висловився з приводу заборон, які останнім часом вводить Держдума.

"Скоро нашій думі стане нічого забороняти. Хоча шкідливі слова ще залишилися - "ліки", "ціни", "подорожі", страшне поєднання "курс долара"... Ах, так. "інтернет", - написав Макаревич.

Варто відзначити, що влада РФ блокує ресурси, за допомогою яких громадяни можуть дізнатися правду про війну в Україні. Росія наполягає на тому, що вона не нападала на Україну, хоча факти говорять про зворотне.

Нагадаємо, раніше Макаревич наочно показав, як у Росії зомбують людей.

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