Також він скасував концерти і в інших країнах.

Білоруський артист Макс Корж заявив про скасування своїх концертів у Росії, Латвії та Узбекистані. Таке рішення він прийняв після хвилі хейту з боку українців, які звинуватили його в неоднозначній позиції по війні.

"Малі, як ви вже здогадалися, цього року в наших країнах концертів не буде. Не можу я співати про життя в кайф, коли кожен день ці життя відбираються. Бережіть себе. Все буде добре", - написав Корж на своїй сторінці в Instagram.

Варто відзначити, що Макс Корж ще 24 лютого 2022 року побажав Україні миру, а потім зберігав мовчання. Днями він випустив пісню "Свій дім", яку присвятив нашій країні. І навіть у пісні він прямо не сказав, хто напав на Україну.

Він лише зазначив, що зараз Україна палає, а правда на боці того, хто захищає свій будинок.

Нагадаємо, раніше Макс Корж випустив потужний трек на підтримку України.

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