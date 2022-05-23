Шоумен значно посивів і постарів.

Російський шоумен Максим Галкін зараз з сім'єю перебуває в Ізраїлі. При цьому навіть звідти він переживає за Україну, підтримує її в розв'язаній РФ війні і навіть перераховує гроші на допомогу біженцям.

Всі три місяці, поки триває повномасштабна війна, він намагається достукатися до росіян, донести їм всю правду, закликає зупинити це моторошне кровопролиття і вбивство жінок, військових і дітей.

Саме через таку жорстку антивоєнну позицію його "заборонили" в РФ. Галкіна звільнили з телеканалу, на якому він працював шість років, скасували всі його концерти і навіть намагалися позбавити особняка в селі Грязь.

Звичайно, кругообіг всіх цих подій позначився на його стані і зовнішньому вигляді. На тлі стресу і переживань він дуже змінився.

У своєму Instagram він анонсував концерти в Ізраїлі. У кадрі він постав з короткою стрижкою і в білій футболці. Але багато хто звернув увагу на його обличчя - сива борода. Раніше Галкіна таким ще ніхто не бачив.

Зазначимо, попередній раз шоумен виходив на зв'язок зі своїми шанувальниками 24 квітня. Тиждень тому він показав спільне фото Алли Пугачової та Андрія Макаревича, але його самого на знімку немає.

Вас також можуть зацікавити новини: