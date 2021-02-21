Шоумен порадував шанувальників кумедним відео.

Російський шоумен Максим Галкін опублікував в Instagram кумедне відео.

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На кадрах він танцює в напівтемряві на підвіконні і співає хіт Rammstein — Du hast оперним голосом. При цьому у нього на голові була корона і взуття на ногах. А ось саме тіло, ймовірно, було без одягу. У всякому разі в напівтемряві його розгледіти неможливо.

"Всіх домочадців розполохав?", "Крім самозамилування щось ще буде?", "Можна було б і одягнутися перед виступом", - пишуть фанати в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич