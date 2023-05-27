Щемливе відео довело користувачів мережі до сліз.

Українська співачка Наталка Карпа поділилася з фанатами особистим. Її маленька донька побачила свого тата-військового після тривалої розлуки.

Момент потрапив на відео. Щемливі кадри Карпа вже опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Донька не бачила батька шість місяців, увесь цей час вони могли спілкуватися лише по відео.

Чоловік телефонував донечці та передавав їй подарунки поштою. Втім, як зазначила співачка, живе спілкування нічим не замінити. За словами Карпи, тато грає дуже велику роль у житті доньки.

"Минулого разу ми також забирали разом Злату з садочка, але зараз це вже дівчинка, яка сама вміє одягатись, вчить довгі вірші, і розуміє, що тато на війні…Тому це наче все по-новому! Ці емоції просто безцінні", - написала співачка.

Маленька донька Наталки Карпи побачила тата-військового - відео

Реакція мережі

Коментатори зізнаються, що щемливі кадри викликали у них сльози. Користувачі зазначили, що через війну багато дітей не можуть бути поруч зі своїми батьками, а це дуже сумно. У коментарях люди пишуть:

"Сльози... Нехай тато якнайшвидше повертається додому з перемогою цілим і неушкодженим! Велика шана і вдячність йому та всім нашим воїнам!"

"Чудова мить! Тато в житті дівчинки це надважлива постать"

"Здоров'я вашому чоловіку та низький уклін за захист України! Слава Україні та її героям!"

"Дивлюсь і сльози на очах, мені так шкода наших діток, що вони повинні таке переживати. Величезне дякую нашим захисникам"

"Як зворушливо".

Наталка Карпа та її чоловік - що відомо

Чоловік Наталки Карпи, військовий Євген Терехов, з 2014 року захищає Україну. Влітку 2014 року він отримав поранення біля Мар'їнки. Нині чоловік знаходиться на передовій.

Влітку 2022 року Карпа розповідала про складні стосунки з чоловіком-військовим. Вони опинилися на межі розлучення, проте нині це питання стоїть "на паузі". Співачка спілкується з чоловіком, втім вони не обговорюють тему свого шлюбу.

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