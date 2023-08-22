У малюка підозра на пневмонію.

Блогерка Даша Квіткова поділилася з шанувальниками сумною новиною - її маленького сина Лева госпіталізували. Вночі у малюка піднялася температура, яку зіркова мама намагалася збити.

"Була безсонна ніч з цим зайчиком, якому я збивала температуру. Скасувала всі плани через його стан. Сьогодні на домашньому", - сказала Квіткова.

Пізніше Леву стало трохи легше, тому вони навіть вийшли на прогулянку. Однак Даша все одно вирішила викликати лікаря, щоб той оглянув дитину. Як з'ясувалося, у хлопчика підозра на пневмонію, тому було ухвалено рішення про госпіталізацію.

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"Я на кілька днів залишаю Instagram. Лева забрали в стаціонар", - додала Квіткова і показала фото дитини в лікарні під крапельницею.

Поруч з Квітковою і сином в цей момент опинився Микита Добринін. Він відвіз екс-дружину і сина в лікарню, а потім показав відео, на якому Лев грає на ліжку.

"Пройдемо з Левом і цей етап теж, станемо сильнішими. Завтра будуть додаткові обстеження. Молюся, щоб не підтвердилася пневмонія. Завтра почуємо, що скаже лікар", - додав Добринін.

Нагадаємо, раніше Добринін висловився про розлучення з Квітковою.

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