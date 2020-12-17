Співачка захопила мережу / instagram.com/mamarika_official
Українська співачка MamaRika опублікувала в Instagram постільне фото зі своїм чоловіком, гумористом Сергієм Середою.
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На знімку пара сидить в білосніжному ліжку. Сергій обіймає Еріку ззаду. На фото видно, що одна його рука чіпає груди співачки, а друга - тримає за плече. Складається враження, що гуморист хотів поцілувати свою дружину в плече, бо він нахилив голову.
Варто відзначити, що у пари багато татуювань. Їх тіло прикрашають різні малюнки.
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