MamaRika захопила фанів ніжним знімком.

Українська співачка MamaRika опублікувала в Instagram постільне фото зі своїм чоловіком, гумористом Сергієм Середою.

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На знімку пара сидить в білосніжному ліжку. Сергій обіймає Еріку ззаду. На фото видно, що одна його рука чіпає груди співачки, а друга - тримає за плече. Складається враження, що гуморист хотів поцілувати свою дружину в плече, бо він нахилив голову.

Варто відзначити, що у пари багато татуювань. Їх тіло прикрашають різні малюнки.

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Автор: Діана Могилєвич