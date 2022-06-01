Співачка висловилася про опальних зірок.

Українська співачка MamaRika розповіла, що за три місяці війни у неї змінилося ставлення до багатьох артистів, які замовчують про те, що відбувається в Україні.

За її словами, її друзі неодноразово намагалися достукатися до Регіни Тодоренко, але вона всіх блокувала. Більш того, Регіна досі живе в Росії і мовчить про війну. У своїй новій пісні "Он за мной" вона попрощалася зі своїми рідними з Одеси і попросила їх більше не дзвонити їй.

Крім того, MamaRika закликала не прощати опальних зірок, які народилися і виросли в Україні, а тепер бояться втратити бізнес в Росії і вийти із зони комфорту, тому мовчать про війну.

За її словами, українці - це дуже добрі люди. І на ґрунті ейфорії, яку всі будуть відчувати після нашої перемоги, ми можемо пробачити зрадникам, але цього робити не можна.

"Я поставила собі хрестик на багатьох людях. Ми повинні пам'ятати про це і ніколи не забувати. Ми повинні пам'ятати, хто як себе проявив у найважчий час. Ми повинні пам'ятати своїх героїв і зрадників. Має бути чорне і біле, зараз немає місця півтонам. Я більше не буду з ними спілкуватися, а при зустрічі, якщо вона колись буде, я обов'язково їм скажу, що думаю. Кілька разів у мене було таке поривання, я говорила, що якщо зустріну когось із них, то дам в морду", - сказала співачка в програмі "Зірковий шлях".

Нагадаємо, раніше MamaRika поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

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