Співачка поділилася подробицями свого стану.

Українська співачка MamaRika поскаржилася на те, що через стрес у неї почало пропадати грудне молоко. Вона вже звернулася до лікаря і намагається вирішити цю проблему.

"Мій лактолог сказала, що в цей час не можна відлучати дитину від грудей і дала пораду частіше годувати малюка. Вона говорила: "Невідомо, чи знайдете їжу, каші. Молоко - це єдиний шанс вашим дітям вижити". Для цього, звичайно, мені слід було скласти нерви в коробочку, опанувати себе. Але, слава богу, все відновилося і я годую далі", - розповіла MamaRika в програмі "Зірковий шлях".

Також вона зізналася, що у неї були проблеми з психологічним станом. Але з цим їй вдалося впоратися самостійно. Крім того, на тлі всіх переживань у неї загострилися проблеми зі шлунком.

"Є проблеми зі шлунком... Тому я зараз повністю обстежуюся. Я зрозуміла, що голова і шлунок пов'язані. Тобто я маю реальну проблему зараз зі здоров'ям на цьому ґрунті. Тому мені, мабуть, доведеться або звертатися до психолога, або просто самій з собою домовлятися", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше MamaRika зізналася, що бачила віщий сон про війну.

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