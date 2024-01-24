Жінка прожила з чоловіком більше 20 років.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська зізналася, чому довгий час не наважувалася піти від свого колишнього чоловіка - боксера В'ячеслава Узєлкова.

"Це була моя жертовність. Це була відповідальність за те "А як він буде без мене?". Я жила з тією людиною на одній території, яка знала, що мені потрібно сказати, на які струни натиснути в моєму серці і душі, аби я не зібрала речі і не пішла. Він міг зманіпулювати своїм здоров'ям, своїм дитинством поганим, тим, що окрім мене у нього в житті нікого немає", - відверто сказала Боржемська в інтерв'ю програмі "Слава+".

Марина зізнається, що розуміла, що це аб'юзинг, але довго не могла наважитися на завершення стосунків.

"У мене завжди був сумнів, а потім я знову продовжувала стосунки і продовжувала хотіти дітей від цієї людини. Я продовжувала розуміти, що все життя я присвятила цій людині. Це було свідомо. Я стала мамою для нього. Потім мені було його шкода, коли він захворів. Інсульт... І я знову не можу залишити людину. Я б ніколи не покинула людину у хворобі, бо ми з нею прожили стільки життя, я від неї народила дітей. Я не можу просто так піти, це безвідповідально", - наголосила жінка.

Вона додала, що був момент, коли відчула, що остаточно не хоче продовжувати стосунки з Узєлковим.

"Перше моє рішення було, коли я захотіла піти - коли я народила Роберта. Я зрозуміла, що це не моя людина по життю. Я зрозуміла, що не хочу з ним жити далі", - сказала Марина.

Вона наголосила, що тоді вже більше не було за що боротися.

За словами жінки, перші їхні роки подружнього життя все було добре, потім почалися побутові проблеми, які теж вирішували вдвох. Та коли Марина побачила, що вона почала вирішувати питання сама, а він комфортно почував себе в цьому, не захотіла це терпіти і пішла від нього.

Нагадаємо, Марина Боржемська розлучилась з боксером В'ячеславом Узєлковим у 2018 році після більше 20 років шлюбу. У жінки було три викидні, проте згодом все ж у них народилося двоє дітей: син Роберт та донька Олівія. Відомо, що Узєлков не бере участі в житті спадкоємців та вже встиг освідчитися новій обраниці, яку не показує публіці.

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