Жінка довго не могла впоратися з переживаннями.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська вперше розповіла подробиці трьох викиднів. Про свої емоції та переживання вона відверто сказала в інтерв'ю програмі "Слава+".

"Це настільки складно, що ти думаєш, чому саме тобі це випробовування? Чому саме з тобою це відбувається? Чому не може бути легше? Чому не може бути краще? Чому не може бути так, що ти захотіла і маєш?" - згадала свої питання в голові Марина.

Далі вона наголосила, що важко переживала той період. Але не хотіла, аби її рідні переживали за неї.

"Свої емоції я навчилась ковтати. Я завжди просто думаю про інших. Мені було дуже болісно сказати про це батькам. Мені було дуже болісним це обговорити з колишнім чоловіком. Я переживала більше за них, ніж за себе", - сказала Боржемська.

Жінка додає, що намагалась себе відволікати та зайняти чимось, аби не згадувати про свій біль. Проте думки її завжди повертали у реальність.

"Мені хотілося поплакати, але я не хотіла це робити при всіх. Інколи я плакала у батька на плечі, у Славіка на плечі. Я говорила про ту несправедливість, яку я відчуваю всередині себе. Я говорила, що ображалась на інших жінок, у яких все добре. Я говорила про це відверто", - згадала жінка.

Вона постійно хотіла зрозуміти причину, чому вона не може виносити та народити дитину і від цього ставало ще гірше.

"Я картала себе за те, що я в цьому винна, але я не розумію, чому я себе до того приводила. Що я не допрацювала? Що я не доробила по здоров'ю, що так зі мною сталося? Це були тортури та знущання всередині себе", - сказала Марина.

Тренерка додала, що згодом лікарі виявили справжню причину викиднів.

"У нас було неправильне генетичне співвідношення зі Славіком, тому через це постійно так відбувалося. У нього по здоров'ю було не все гаразд, а його лікар казав, що в нього все добре і будь-яка здорова жінка може від нього завагітніти. Але я сама розумію, що, ну, як?" - наголосила Марина.

Її лікарка радила Узєлкову піти до іншого спеціаліста і тільки тоді проблема була вирішена. Четверта вагітність була вдалою, проте на 8-му місяці у Марини розпочалася кровотеча. Жінка знову боялася втратити дитину, але лікарям вдалося зберегти життя малечі і так народився перший син Роберт.

Згодом жінка наважилася на ще одну дитину, адже завжди мріяла, що буде мати сина і доньку. Так народилася у неї донька Олівія.

Нагадаємо, Марина Боржемська була одружена з боксером В'ячеславом Узєлковим. Вони розлучилися в 2018 році після 20 років шлюбу. У них є двоє дітей - 15-річний син Роберт та 10-річна донька Олівія. Відомо, що Узєлков не бере участі в житті спадкоємців та вже встиг освідчитися новій обраниці, яку не показує публіці.

Вас також можуть зацікавити новини: