16 березня росіяни завдали удару в серце Маріуполя – драматичний театр. Тоді у бомбосховищі театру ховалися декілька сотень мирних маріупольців.

Маріуполь перебуває у блокаді російських окупантів. Вони нещадно вбивають наших захисників і цивільних людей, не дозволяють організувати гуманітарні коридори. 16 березня росіяни завдали удару в серце Маріуполя – драматичний театр.

Українська акторка Ольга Сумська в Instagram оприлюднила відео зруйнованого театру в Маріуполі, в якому від обстрілів ховались сотні маріупольців.

Тоді у бомбосховищі театру ховалися декілька сотень мирних маріупольців. Та російська орда не пошкодувала нікого. Російські бойовики скинули бомбу й всі ті, хто намагався врятуватися від навали, опинилися під завалами.

"Масштаб трагедії Маріуполя не має меж… Коли дивлюсь на зруйнований театр, ніби чую голоси маріупольців, похованих живими під цими уламками… Нові страшні кадри зруйнованого росіянами Маріупольського драматичного театру. Страшне горе, яке ніщо у світі не може втішити…" – написала Сумська під відео.

Як повідомляв УНІАН, Ольга Сумська виправдовує свою старшу дочку Антоніну Паперну, яка проживає в Москві і мовчить про війну в Україні. За словами Сумської, Антоніна переживає через війну в Україні і регулярно телефонує своїм близьким.

Нагадаємо, 12 квітня морпіхи Маріуполя записали відео, в якому повідомили, що місто у ворожому кільці та блокаді, однак вони не залишили своїх позиції, залишаються вірними рідній землі. Зараз захисники героїчного Маріуполя залишилися без боєприпасів та продовольства, однак не втрачають віру в перемогу. Саме віра допомагає нашому народові у боротьбі з жорстокими окупантами.

Бомбардування Маріуполя: що відомо

16 березня російські війська скинули бомбу на будівлю драмтеатру у Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище, і через тривалий обстріл довго час не було інформації про постраждалих.

Станом на 25 березня стало відомо, що у будівлі театру могли загинути близько 300 осіб.

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