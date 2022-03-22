Актриса зазначила, що її дочка переживає через війну в Україні.

Українська актриса Ольга Сумська відреагувала на закиди Дмитра Ступки, який раніше звинуватив її старшу дочку Антоніну Паперну, яка проживає в Москві, в мовчанні про війну в Україні.

За словами Сумської, Антоніна переживає через війну в Україні і регулярно телефонує своїм близьким.

"Моя старша дочка всім серцем переживає за нас, за Україну... Коли в жовтні святкували 88-річчя мами, її бабусі, вона зробила сюрприз і прилетіла на один день, щоб привітати рідну людину! Немов відчувала, що це востаннє.. З перших днів війни її сторінку закидали гнівними коментарями, мовляв, давай, висловлюйся... Болюче питання. Тотальна залежність від обставин, в яких вони знаходяться і найголовніше – двоє дітей, за яких вони з чоловіком відповідають. Виплакала всі сльози, дзвонить по сто разів на день, щоб дізнатися, як ми. А ми вдома, ми в Україні. І ми переможемо! Віримо всім серцем", - сказала Сумська в інтерв'ю "КП в Україні".

Також вона додала, що зараз не ті обставини, щоб труїти один одного. У такий непростий період потрібно об'єднуватися.

"Знаєте, розпалювання ненависті і розбрату під час війни - це останнє, чим можуть займатися українці і це не робить нам честі. Тисячі сімей потрапили в такі обставини, коли їхні родичі живуть в країні-агресора, тому що так склалося життя. Сьогодні ми повинні об'єднатися, а не труїти один одного", - додала актриса.

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