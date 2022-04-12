Морпіхи подякували за підтримку народу України.

Морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріуполь від росіян, передали відеозвернення, в якому запевнили, що вони не залишили своїх позицій і залишаються вірними Україні, і попросили пам'ятати про ціну спротиву та відстояти перемогу.

Відео оприлюднила журналістка 1+1 Наталя Нагорна.

Нагорна пояснила, що їй скинули відео морських піхотинців 36 бригади, яке "записане сьогодні близько 5 ранку в Маріуполі". Вона публікує відео, "щоб ніхто не міг сказати "їх просто зламали".

Журналістка наголосила, що бійці "досі тримаються, але немає чим триматися" – тож "рахунок (іде) на години".

"Слава Україні! Ми – захисники Маріуполя, 36 бригада морської піхоти, яка до останнього тримала і тримає оборону цього міста. Ми не здавали позицій. Ми тримали кожен клаптик цього міста по нашій можливості. Але реалії такі, що дійсно місто опинилося в блокаді, у кільці – і жодного підвозу боєприпасів, продовольства не відбувалося", - заявили захисники Маріуполя.

"Тримали до кінця. Ми вдячні кожному українцю, який вірив і продовжує вірити у морську піхоту. На цій вірі ми протрималися так довго. Ми не залишили своїх позицій. Ми залишилися вірними і залишаємося вірними завжди. І всі українці мають пам'ятати ціну цього супротиву і довершити справу: відстояти перемогу до кінця. Україна, Європа, світ… З вірою в перемогу, ми вірні завжли, вірні до кінця", - зазначили маріупольські герої.

Бої за Маріуполь

Маріуполь із 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є, а деталі оборонної операції не повинні бути предметом громадського обговорення.

Росіяни погрожували заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю.

Ввечері 11 квітня російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження. Як повідомив лідер "Азова" Андрій білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку "Азов".

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