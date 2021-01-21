Дівчина відпочиває зі своєю зірковою мамою на Мальдівах.

Дочка української співачки Олі Полякової, Маша, опублікувала в Instagram фотографію з відпочинку на Мальдівах.

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Дівчина позувала в роздільному купальнику кольору хамелеон на водному матраці. Волосся Маша розпустила, а також показала обличчя без макіяжу.

Варто відзначити, що дівчина періодично публікує фотографії в купальниках. Фанати в один голос говорять про те, що вона дуже схожа на свою зіркову маму - і зовнішністю, і фігурою.

"Красуня", "Вау, вау, вау", "Копія мами", "Класне фото", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич