Дочка української співачки Олі Полякової, Маша, опублікувала в Instagram фотографію з відпочинку на Мальдівах.
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Дівчина позувала в роздільному купальнику кольору хамелеон на водному матраці. Волосся Маша розпустила, а також показала обличчя без макіяжу.
Варто відзначити, що дівчина періодично публікує фотографії в купальниках. Фанати в один голос говорять про те, що вона дуже схожа на свою зіркову маму - і зовнішністю, і фігурою.
"Красуня", "Вау, вау, вау", "Копія мами", "Класне фото", - написали шанувальники.
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