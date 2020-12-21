Маша Єфросиніна хворіє коронавірусом.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала без макіяжу.

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Зараз Маша хворіє на коронавірус і знаходиться на самоізоляції. Її діти і чоловік здорові. На одному з останніх фото Єфросиніна лежить на ліжку в чорній піжамі власного бренду. При цьому вона була без макіяжу.

Фанати вирішили підтримати телеведучу. Вони висловили їй співчуття і побажали якнайшвидшого одужання. Також вони відзначили, що без косметики Маша така ж приваблива, як і з нею.

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Автор: Діана Могилєвич