Зірка запевнила, що із сином все добре, але не приховувала свою тривогу.

Українська ведуча Маша Єфросиніна із лікарняної палати повідомила про хворобу сина Олександра.

Про це телеведуча розповіла фоловерам в Instagram-сторіз.

"Не дуже люблю афішувати проблеми зі здоров’ям мої, або моїх дітей. Але й удавати, що ми родина, в якій ніхто не хворіє та нічого не відбувається – це безглуздо", - поділилася Маша.

За словами зірки, із сином зараз все добре. Йому проводять планову процедуру, однак зірка все одно дуже хвилюється.

"Нічого страшного. Все добре. Сину зараз дещо планово лікуємо", - додала знаменитість.

Телеведуча подякувала фоловерам за те, що доєдналися до підписанні петиції про ратифікацію Стамбульської конвенції проти насилля над жінками та домашнього насилля.

"І записую я це відео зараз у стані незвичної вам з екранів Маші Єфросиніної, а з серцем мами, що виривається з грудей від хвилювання, яка чекає свою дитину з процедури", - наголосила Маша.

Водночас зірка вирішила не афішувати причину госпіталізації сина.

Читайте такожЯк урізноманітнити інтимне життя: Єфросиніна і Полякова дали кілька важливих порад (відео)Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна вперше розповіла про жахливий перший секс.

"Мій перший секс - це був повний жах! Я навіть згадувати про нього не хочу. Він огидний, жахливий, заподіяв мені багато болю і страждань. Я досі не можу наважитися на те, щоб про нього сказати", - сказала телеведуча.

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