Телеведуча і її чоловік потрапили в неприємну ситуацію.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як одного разу разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим вирушила в Амстердам на новорічні канікули.

Коли подружжя гуляли містом, вони зустріли компанію з 12 афроамериканців. Один з них, за словами Єфросиніної, схопив її за сідниці.

Тимур не зміг залишитися осторонь, тому заступився за свою дружину. У підсумку між чоловіками розгорілася бійка.

"Я дуже переживала, що його (Тимура, - УНІАН) просто вб'ють. Але поліція була поруч", - поділилася Маша.

Читайте також"Позбулася одних грудей": alyona alyona розповіла про рак і закликала жінок перевірятисяНагадаємо, раніше Маша Єфросиніна вперше розповіла про жахливий перший секс.

"Мій перший секс - це був повний жах! Я навіть згадувати про нього не хочу. Він огидний, жахливий, заподіяв мені багато болю і страждань. Я досі не можу наважитися на те, щоб про нього сказати", - сказала телеведуча.

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