Телеведучу зупиняє чоловік Тимур, який залишився у столиці. Він наголошує, що ситуація досі небезпечна, а Київ не розслабляється ні на секунду.

З початком війни в України Маша Єфросиніна разом з родиною переїхала до Львова, а наприкінці березня вивезла дітей у Польщу. Зараз у Києві відносно спокійно, але повертатися додому зірка не поспішає.

Як розказала вона в інтерв'ю "Слава +", по-перше, чоловік ведучої каже, що поки рано, по-друге, її лякають заміновані дороги.

Як розказала Єфросиніна, вона до останнього не хотіла їхати за кордон, але зробила це заради дітей, які в Україні "гірко страждали". За її словами, до розкриття жахливих звірств окупантів під Києвом вона хотіла якнайшвидше повернутися додому, а тепер відтягує цей момент.

Телеведучу зупиняє чоловік Тимур, який залишився у столиці. Він наголошує, що ситуація досі небезпечна, а Київ не розслабляється ні на секунду. Крім того, зірку лякає далека дорога через сотні блокпостів.

"По всій території України ускладнений рух. Сотні, якщо не тисячі блокпостів з диверсантами, мародерами. Україна визнана найзамінованішою країною світу. Люблю першість у всьому, але тільки, с*ка, не в таких поняттях", – різко заявила Єфросиніна.

Вона також зауважила, що з Польщі їй легше достукатися до Європи, адже звідти вона може полетіти в будь-яку країну світу. Натомість у Києві Єфросиніна планує взятися за мітлу й ганчірку.

"В Києві я буду менш ефективна. Я піду прибирати, мити, прати, але я не зможу виїхати нікуди, де мій голос може бути почутим", – додала телезірка.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розказала, чи спілкується з рідними з Криму і РФ.

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