Майкл Б. Джордан зустрічається з дочкою коміка Стіва Харві.

Відомий актор Майкл Б. Джордан, якого журнал People визнав найсексуальнішим у світі, вперше показав свою дівчину.

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У своєму Instagram він оприлюднив романтичний знімок з дочкою коміка Стіва Харві, Лорі. Вони позують біля ялинки при вимкненому світлі.

Відзначається, що новорічні свята пара провела разом. При цьому скільки вони перебувають у відносинах поки невідомо. Раніше сам Джордан говорив про те, що його дівчина повинна мати почуття гумору, повинна бути турботливою і розуміти його.

Чим відомий Майкл Б. Джордан:

У 2001 році Джордан зіграв у фільмі "Хардбол" разом з Кіану Рівзом

Джордан з'явився в епізодах таких серіалів, як "C. S. I.: Місце злочину", "Без сліду" і " Детектив Раш"

У 2009 році Джордан почав зніматися в головній ролі в драматичному серіалі "Вогні нічної п'ятниці"

У 2014 році він знявся в головній ролі у фільмі ""ей незручний момент" з Заком Ефроном і Майлзом Теллером

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Автор: УНІАН