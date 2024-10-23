Актор 18 років боровся з хворобою.

Помер американський актор та зірка серіалу "Рятувальники Малібу" Майкл Ньюман. Причиною смерті знаменитості стала хвороба Паркінсона, яку в нього виявили ще в далекому 2006 році.

Як пише видання People, про смерть артиста розповів Метт Фелкер – його близький друг, який випустив документальний серіал "Після "Рятувальників Малібу": Мить на сонці". Він повідомив, що актора не стало 20 жовтня. На момент смерті Майклу було 67 років. Він пішов з життя через "серцеві ускладнення". Свої останні дні артист провів в оточенні рідних.

"Я бачив Майка востаннє, коли він був у свідомості, і він подивився на мене і в типовій для нього манері сказав: "Ти якраз вчасно", – пригадав Фелкер.

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Також смерть Ньюмана прокоментував актор Девід Гассельгофф, який знімався у "Рятувальниках Малібу". Він поділився спільним кадром з колегою, а в підписі до нього назвав артиста "дивовижною людиною".

"Ньюман був воїном. Він буквально врятував мені життя щонайменше 4 рази. Він став великим актором. Нам усім буде його не вистачати", – написав Девід.

Що відомо про Ньюмана

Майкл Ньюман здобув популярність у 90-х, коли приєднався до акторського складу серіалу "Рятівники Малібу". Він зіграв у 150 епізодах і був єдиним справжнім рятувальником на знімальному майданчику, хоча насправді працював пожежником.

Під час зйомок він не покидав свою основну професію і продовжив працювати після завершення серіалу. У 50 років у Ньюмана діагностували хворобу Паркінсона.

Нагадаємо, раніше помер відомий американський режисер Аарон Кауфман. Він зняв фільм "Суперсила" про війну в Україні.

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