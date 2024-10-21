Причиною смерті стала хвороба.

Помер відомий американський режисер та кінопродюсер Аарон Кауфман, який підтримував Україну у війні та зняв фільм "Суперсила" про вторгнення в РФ. Знаменитості не стало у четвер, 17 жовтня.

Про це повідомило видання Variety, із посиланням на продюсера Чеда Верді, який багато років співпрацював з режисером. Свої останні дні продюсер провів у Лас-Вегасі, США. На момент смерті зірці був 51 рік. За попередніми даними, причиною відходу Кауфмана у засвіти став серцевий напад.

Після початку повномасштабного вторгнення Аарон засудив кривавий режим Кремля та підтримав Україну. 24 лютого 2022 року він перебував в Києві і навіть після початку великої війни ще деякий час залишався в Україні. Він багато часу проводив із Президентом України Володимиром Зеленським, аби зібрати матеріали для документального фільму про війну.

Кауфман задокументував не один злочин російської армії. В результаті він випустив стрічку "Суперсила" з актором Шоном Пенном.

Картину показали на кінофестивалі Берлінале у лютому 2023 року. Фільм показує Росію як терористичну державу, демонструючи численні свідчення про злочини збройних сил РФ проти мирного населення. Однією з головних тем стрічки є надання Україні якомога більше військової допомоги. "Суперсила" була нагороджена американською телевізійною премією "Еммі".

Нагадаємо, раніше померла відома американська співачка і мама Вітні Г'юстон. Її не стало на 91-му році життя.

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